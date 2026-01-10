x
Израиль

В Нацерете застрелен 16-летний подросток

Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 10 января 2026 г., 22:21 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 22:24
В Нацерете застрелен 16-летний подросток
Пресс-служба МАДА

16-летний Азми Граиб был застрелен 10 января в Нацерете. Его доставили в Итальянскую больницу города, но врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Полиция начала расследование. По первоначальным его данным, подросток вышел на улицу после телефонного разговора и был убит.

Азми стал 15-й жертвой насилия в арабском секторе с начала 2026 года – то есть всего за десять дней.

