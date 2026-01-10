В Нацерете застрелен 16-летний подросток

16-летний Азми Граиб был застрелен 10 января в Нацерете. Его доставили в Итальянскую больницу города, но врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Полиция начала расследование. По первоначальным его данным, подросток вышел на улицу после телефонного разговора и был убит.

Азми стал 15-й жертвой насилия в арабском секторе с начала 2026 года – то есть всего за десять дней.