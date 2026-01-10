Трамп: США готовы помочь противникам режима в Иране

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация готова оказать иранцам помощь в освобождении от режима аятолл. "Иран стремится к свободе, как никогда раньше. США готовы помочь", – написал он в социальной сети Truth Social.

Ранее он повторил заявление о готовности нанести удар по иранскому режиму, если тот продолжит убивать манифестантов. По неофициальным данным, в ходе подавления выступлений оппозиции в Иране было убито более 200 человек.

Согласно публикациям в американских СМИ, администрация начала консультации о возможном военном ударе по Ирану. Один из вариантов предусматривает воздушную атаку против объектов иранских вооруженных сил. Однако консенсуса по данному вопросу нет.