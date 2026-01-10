x
10 января 2026
Мир

Стрельба в Миссисипи: шесть человек погибли, подозреваемый задержан

США
Криминал
время публикации: 10 января 2026 г., 17:49 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 18:25
Стрельба в Миссисипи: шесть человек погибли, подозреваемый задержан
AP Photo/Dario Lopez-Mills

В округе Клей, штат Миссисипи, произошла серия вооруженных нападений, в результате которых погибли не менее шести человек. Местная полиция подтвердила, что подозреваемый в совершении преступлений уже задержан и находится под стражей.

По сообщениям американских СМИ, стрельба велась как минимум в трех разных местах. Полиция оцепила районы происшествий, на месте работают следователи и криминалисты.

Мир
