Стрельба в Миссисипи: шесть человек погибли, подозреваемый задержан
время публикации: 10 января 2026 г., 17:49 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 18:25
В округе Клей, штат Миссисипи, произошла серия вооруженных нападений, в результате которых погибли не менее шести человек. Местная полиция подтвердила, что подозреваемый в совершении преступлений уже задержан и находится под стражей.
По сообщениям американских СМИ, стрельба велась как минимум в трех разных местах. Полиция оцепила районы происшествий, на месте работают следователи и криминалисты.