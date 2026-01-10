Стрельба в Миссисипи: шесть человек погибли, подозреваемый задержан

В округе Клей, штат Миссисипи, произошла серия вооруженных нападений, в результате которых погибли не менее шести человек. Местная полиция подтвердила, что подозреваемый в совершении преступлений уже задержан и находится под стражей.

По сообщениям американских СМИ, стрельба велась как минимум в трех разных местах. Полиция оцепила районы происшествий, на месте работают следователи и криминалисты.