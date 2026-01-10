x
время публикации: 10 января 2026 г., 21:33 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 22:22
В районе Хеврона предотвращен автомобильный теракт против военнослужащих
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о нейтрализации террориста, который попытался совершить автомобильный наезд на военнослужащих в районе Хеврона. Солдаты открыли огонь по водителю, ранив его. Среди военнослужащих пострадавших нет.

Ранее боевая группа 188-й бригады, действующая на юге сектора Газы, заметила троих боевиков, пересекших "желтую линию" и представлявших собой угрозу для военнослужащих ЦАХАЛа. Один из боевиков попытался похитить армейское снаряжение, после чего обратился в бегство. С помощью ВВС террорист был ликвидирован.

Кроме того, в ходе еще двух инцидентов силы Северной бригады и бригады "Иерусалим" выявили нескольких террористов, пересекших "желтую линию". Боевики приблизились к позициям ЦАХАЛа, создав непосредственную угрозу военным. Военнослужащие открыли огонь и ликвидировали их.

