10 января 2026
10 января 2026
10 января 2026
Израиль

В Газе силы ЦАХАЛа ликвидировали боевиков, пересекших "желтую линию"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 января 2026 г., 18:59 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 19:19
На юге Газы ВВС ЦАХАЛа ликвидировали боевиков, пересекших "желтую линию"
AP Photo/Ariel Schalit

Боевая группа 188-й бригады, действующая на юге сектора Газы, заметила троих боевиков, пересекших "желтую линию" и представлявших собой угрозу для военнослужащих ЦАХАЛа. Один из боевиков попытался похитить армейское снаряжение, после чего обратился в бегство. С помощью ВВС террорист был ликвидирован.

Кроме того, в ходе еще двух инцидентов силы Северной бригады и бригады "Иерусалим" выявили нескольких террористов, пересекших "желтую линию". Боевики приблизились к позициям ЦАХАЛа, создав непосредственную угрозу военным. Военнослужащие открыли огонь и ликвидировали их.

