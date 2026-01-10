В Хайфе мужчина погиб в результате падения с высоты

В Хайфе, недалеко от центра города, мужчина в возрасте примерно 50 лет погиб в результате падения с высоты около шести метров.

На месте происшествия была обнаружена и задержана женщина в возрасте около 35 лет, получившая ножевые ранения легкой и средней тяжести. Бригада МАДА доставила ее в больницу РАМБАМ.

По предварительным данным, женщина подозревается в убийстве. Она – южноамериканского происхождения, не говорит на иврите.