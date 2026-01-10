x
10 января 2026
|
последняя новость: 19:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 января 2026
|
10 января 2026
|
последняя новость: 19:41
10 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Хайфе мужчина погиб в результате падения с высоты

время публикации: 10 января 2026 г., 19:23 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 19:36
В Хайфе мужчина погиб в результате падения с высоты
Пресс-служба МАДА

В Хайфе, недалеко от центра города, мужчина в возрасте примерно 50 лет погиб в результате падения с высоты около шести метров.

На месте происшествия была обнаружена и задержана женщина в возрасте около 35 лет, получившая ножевые ранения легкой и средней тяжести. Бригада МАДА доставила ее в больницу РАМБАМ.

По предварительным данным, женщина подозревается в убийстве. Она – южноамериканского происхождения, не говорит на иврите.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook