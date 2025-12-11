"Исраэль а-Йом": военные отклонили предложение Нетаниягу по надбавкам начгенштаба к пенсиям

Глава правительства Биньямин Нетаниягу провел в своей канцелярии обсуждение по вопросу так называемых "надбавок начальника Генштаба" к бюджетным пенсиям отставных офицеров и прапорщиков: министр обороны Исраэль Кац настаивает на том, чтобы узаконить их, вопреки вердикту БАГАЦа, постановившему, что эти надбавки должны быть отменены.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", Нетаниягу предложил компромиссный вариант в виде временного распоряжения ("ораат шаа") сроком на два года, однако руководство ЦАХАЛа отклонило все предложения, и Исраэль Кац поддержал офицеров в этом.

Речь идет о попытках легализовать надбавки начальника генштаба к пенсиям отставных офицеров и прапорщиков, которые много лет выдавались незаконно. Речь идет о весьма серьезной сумме: шестая часть от всех бюджетных пенсий, или 1,6 миллиарда шекелей в год – это незаконные надбавки к пенсиям военных.

Напомним, 1 января 2026 года вступит в силу вердикт БАГАЦа, отменяющий надбавки. Военные пенсионеры, уже получившие надбавки, не должны будут их возвращать, и их пенсионные условия останутся неизменными – изменения коснутся лишь новых пенсионеров.

В 2019 году НКО "Финансовая справедливость" обратилось в БАГАЦ с иском против автоматического предоставления уходящим в отставку кадровым офицерам и прапорщикам надбавки начальника генштаба к военной пенсии.

Для выяснения истоков появления надбавки начгенштаба пришлось проводить углубленную проверку, выявившую невнятное решение правительства от 1961 года, говорившее о возможности начгенштаба дать прибавку к пенсии в отдельных конкретных случаях.

В 2016 году проверка государственного контролера показала, что со временем надбавка стала едва ли не автоматической и начисляется 98% демобилизующихся.

В итоге демобилизующиеся по достижении 42 лет и более получают 6% надбавки к пенсии за 3 года срочной службы (что, по мнению минфина, также является необоснованным), а также 4%-19% надбавки начальника генштаба.