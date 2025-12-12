x
12 декабря 2025
|
последняя новость: 10:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 декабря 2025
|
12 декабря 2025
|
последняя новость: 10:12
12 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Минздрав Газы: не менее 10 погибших в результате шторма "Байрон" в секторе

Погибшие
Погода
Дожди
Шторм
Наводнение
время публикации: 12 декабря 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 09:27
Минздрав Газы: не менее 10 погибших в результате шторма "Байрон" в секторе
AP Photo/Jehad Alshrafi

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) сообщает о не менее десяти погибших в секторе в результате последствий шторма "Байрон". Сообщается, что среди жертв есть взрослые и дети.

Последствия шторма "Байрон" в Газе. Фоторепортаж

Сведения о погибших и пострадавших поступали из различных районов сектора, пока еще контролируемых ХАМАСом: от Джабалии до Рафиаха (Рафаха). Публиковалась информация об умерших от переохлаждения в палаточных лагерях, а также о погибших в результате обрушений зданий, поврежденных в ходе боевых действий.

Власти Израиля не располагают достоверной информацией о жертвах в Газе и не комментируют эти сведения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 декабря 2025

Шторм "Байрон" в Израиле: спасательные операции и жертвы переохлаждения