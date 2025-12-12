Минздрав Газы: не менее 10 погибших в результате шторма "Байрон" в секторе
время публикации: 12 декабря 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 09:27
Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) сообщает о не менее десяти погибших в секторе в результате последствий шторма "Байрон". Сообщается, что среди жертв есть взрослые и дети.
Последствия шторма "Байрон" в Газе. Фоторепортаж
Сведения о погибших и пострадавших поступали из различных районов сектора, пока еще контролируемых ХАМАСом: от Джабалии до Рафиаха (Рафаха). Публиковалась информация об умерших от переохлаждения в палаточных лагерях, а также о погибших в результате обрушений зданий, поврежденных в ходе боевых действий.
Власти Израиля не располагают достоверной информацией о жертвах в Газе и не комментируют эти сведения.