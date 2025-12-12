Плохой воздух снижает пользу от тренировок вдвое. Новое исследование
Новое международное исследование, проведенное при участии специалистов из UCL (Университетский колледж Лондона), показывает, что длительное воздействие загрязненного воздуха способно значительно уменьшить положительный эффект регулярной физической активности. Работа, опубликованная в журнале BMC Medicine, основана на данных более чем 1,5 миллиона взрослых, за состоянием здоровья которых следили более десяти лет в разных странах – среди них Великобритания, Тайвань, Китай, Дания и США.
Ученые обнаружили, что у людей, живущих в местах с высокой концентрацией загрязнителей, снижение риска смерти за время наблюдения было гораздо менее выраженным. Такая закономерность прослеживалась как для общей смертности, так и для смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, хотя физическая активность все же оставалась полезной. Чтобы разобраться в этих эффектах, ученые изучили концентрацию мелких частиц – так называемых PM2.5. Их размер меньше 2,5 микрометров, что позволяет им глубоко проникать в легкие и попадать в кровоток.
Результаты показали, что польза от физической активности значительно снижается, когда среднегодовая концентрация PM2.5 достигает 25 микрограммов на кубический метр или выше. При этом почти половина населения Земли (46%) живет в районах с таким уровнем загрязнения или выше. Для анализа исследователи объединили данные семи предыдущих работ, три из которых ранее не публиковались. Они собрали сводные показатели всех исследований и провели повторный анализ индивидуальных данных для трех из них.
В объединенной базе данных оказалось, что люди, выполнявшие не менее двух с половиной часов умеренных или интенсивных физических упражнений в неделю, имели на 30% меньший риск смерти в течение периода наблюдения по сравнению с теми, кто не достигал такого уровня активности. Однако среди активно занимающихся спортом, но живущих в районах с концентрацией PM2.5 выше 25 мкг/м³, положительный эффект снижался примерно до 12-15%. При еще более высоких уровнях загрязнения – свыше 35 мкг/м³ – защитный эффект физических упражнений ослабевал еще сильнее: снижение смертности от рака становилось менее заметным. Сейчас около 36% населения планеты проживает в регионах с годовым средним уровнем PM2.5 выше 35 мкг/м³.