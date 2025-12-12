Курс валют в Израиле 12 декабря 2025 года: доллар и евро подешевели

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 12 декабря, валютные торги завершились понижением курса доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,28% и составил 3,202 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,122% и составил 3,756 шекеля за €1.

Отметим, что доллар дешевеет по всему миру, а не только по отношению к шекелю.