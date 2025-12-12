Основатель Oracle Ларри Эллисон за день потерял почти $25 млрд из-за обвала акций компании

Состояние сооснователя и крупнейшего акционера Oracle Ларри Эллисона сократилось почти на $25 млрд после резкого падения котировок корпорации, сообщает Bloomberg.

Обвал акций Oracle после публикации квартальной отчетности на 11% в ходе торгов в 11 декабря опустил Эллисона с второго на третье место в рейтинге богатейших людей мира.

Инвесторов обеспокоило, что десятки миллиардов долларов, вкладываемые в AI-инфраструктуру, пока не превращаются в выручку теми темпами, которых ожидает рынок.

Ранее в этом году Эллисон на короткое время возглавлял список богатейших людей мира.