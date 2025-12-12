x
12 декабря 2025
|
последняя новость: 11:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 декабря 2025
|
12 декабря 2025
|
последняя новость: 11:02
12 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Основатель Oracle Ларри Эллисон за день потерял почти $25 млрд из-за обвала акций компании

Биржа
ИИ
время публикации: 12 декабря 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 10:59
Основатель Oracle Ларри Эллисон за день потерял почти $25 млрд из-за обвала акций компании
AP Photo/Eric Risberg

Состояние сооснователя и крупнейшего акционера Oracle Ларри Эллисона сократилось почти на $25 млрд после резкого падения котировок корпорации, сообщает Bloomberg.

Обвал акций Oracle после публикации квартальной отчетности на 11% в ходе торгов в 11 декабря опустил Эллисона с второго на третье место в рейтинге богатейших людей мира.

Инвесторов обеспокоило, что десятки миллиардов долларов, вкладываемые в AI-инфраструктуру, пока не превращаются в выручку теми темпами, которых ожидает рынок.

Ранее в этом году Эллисон на короткое время возглавлял список богатейших людей мира.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 октября 2025

Маск стал первым в истории человеком, состояние которого достигло 500 млрд долларов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 сентября 2025

Ларри Эллисон ненадолго отобрал у Илона Маска титул самого богатого человека планеты