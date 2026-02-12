Сомали разрешило "Аркии" летать через свое воздушное пространство

Авиакомпания "Аркия" сообщила, что получила разрешение возобновить полеты в Таиланд по обычному короткому маршруту, пересекающему воздушное пространство Сомали.

Разрешение вступило в силу, и компания ожидает реализовать его уже на ближайших рейсах по этой линии.

Напомним, что в последние две недели авиакомпания была вынуждена выполнять рейсы в Таиланд по обходному и более длинному маршруту вследствие решения сомалийских авиационных властей не разрешать ей пролетать через воздушное пространство Сомали.

Изменение маршрута привело к увеличению времени полета и более высоким эксплуатационным расходам, главным образом из-за повышенного расхода топлива и необходимости в другом оперативном планировании.

Для пассажиров возвращение к короткому маршруту означает сокращение продолжительности полета.