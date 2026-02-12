x
Экономика

"Наим бе-Софаш" запускает субботние автобусы в аэропорт Бен-Гурион

Транспорт
время публикации: 12 февраля 2026 г., 14:54 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 14:54
Oren Nahshon / FLASH90

Транспортный сервис "Наим бе-Софаш" объявил, что автобусы 711-го маршрута, курсирующие по субботам между Тель-Авивом и Шоамом, с ближайших выходных будут останавливаться также в Терминале 1 аэропорта Бен-Гурион.

На данном этапе линия будет работать в выходные с низкой частотой - раз в два часа, при этом последний рейс в пятницу вечером будет в 2:00 ночи (в сторону Шоама), а первый рейс в субботу будет в 8:45 утра (в сторону Тель-Авива). Последний рейс в субботу будет в 17:00.

Остановка в аэропорту Бен-Гурион стала возможна после того, как мэр Шоама Дафна Равид-Рабинович согласилась изменить пролегание маршрута Тель-Авив-Шоам с 461-й трассы на 1-е шоссе.

