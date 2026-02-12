Полиция опротестовала отмену запрета выезда Цахи Бравермана из страны

Полиция подала в окружной суд апелляцию на решение мирового суда Ришон ле-Циона об отмене запретов выезда руководителя аппарата канцелярии главы правительства Цахи Бравермана из страны и его работы в канцелярии Нетаниягу.

Представители полиции утверждают, что последние следственные действия усилили подозрения в отношении Бравермана и привели к необходимости дополнительного расследования: все это время, утверждают в полиции, Браверман должен находиться в Израиле и под ограничительными условиями. Заседание окружного суда по этому вопросу назначено на 16 февраля.

Напомним, ранее на этой неделе мировой судья Менахем Мизрахи отказался продлить срок действия ограничений в отношении Цахи Бравермана, постановив, что в случае вызова Бравермана на допрос тот должен явиться в течение 12 часов. Судья продлил запрет в отношении Бравермана на контакты с другими фигурантами дела, включая Эли Фельдштейна, Йонатана Уриха и Омера Манцура, до 24 февраля.