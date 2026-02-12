Имя второй женщины, погибшей на НПЗ в Ашдоде: Ирина Радчук

Разрешено к публикации имя второй женщины, погибшей 11 февраля на нефтеперерабатывающем предприятии в Ашдоде. Это 52-летняя Ирина Радчук, работавшая на заводе с 2018 года. У нее остались муж и дочь.

Ранее сообщалось, что в результате того же инцидента погибла инженер-химик 39-летняя Ницан Гойхман, мать троих детей.

Утром 11 февраля на НПЗ в Ашдоде, предположительно, в результате кислородного голодания, ставшего следствием неисправности защитных костюмов, скончались две работницы.

Глава управления безопасности в министерстве труда Хези Шварцман в интервью радиостанции "Кан Бет" заявлял, что речь, возможно, идет не только об уголовном преступлении, но и о преступлении "в сфере безопасности".

Расследование продолжается.