Палата представителей Флориды официально признала название "Иудея и Самария"

Нижняя палата законодательного собрания Флориды подавляющим большинством голосов (92:14) утвердила законопроект, согласно которому во всей официальной документации штата и в учебных пособиях термин "Западный берег" будет заменен на исторические названия "Иудея и Самария".

Примечательно, что к республиканскому большинству присоединились девять представителей Демократической партии. Теперь законопроект направляется на финальное утверждение в Сенат штата.

Инициатива стала двухпартийной: ее выдвинули республиканец Чейз Трамонт и демократ Дебра Тендрих.

Трамонт, так прокомментировал важность этого шага: "Названия Иудея и Самария опираются на исторические факты, в то время как использование слова "Палестина" нет. Этим именам более 3000 лет. Термин "Западный берег" появился лишь в 1950 году во время иорданской оккупации исключительно с целью стереть еврейскую историю".

Отвечая на критику о том, что новое определение якобы игнорирует претензии мусульман на эти земли, Трамонт подчеркнул, что закон "препятствует стиранию еврейской идентичности региона". Он добавил, что термин "Западный берег" – это чисто географическое иорданское определение (берег реки Иордан), которое не дает палестинцам никаких прав на эту землю.

Его коллега, демократ Дебра Тендрих, добавила: "Этот закон необходим. Поддержка наших союзников и признание правды никогда не должны быть предметом споров".

Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган приветствовал решение: "Мы стали свидетелями того, как правда побеждает ложь. Иудея и Самария колыбель еврейской культуры. Это очередной этап нашей стратегической работы в США".

Действие нового закона распространится на всю систему государственного образования Флориды, от детских садов до выпускных классов: начиная с 1 июля, использование терминов "Иудея и Самария" станет обязательным для всех вновь закупаемых учебных материалов и школьных библиотечных фондов. При этом использование топонима "Западный берег" в официальном образовательном контексте запрещается, а учебники, напечатанные со старой терминологией до вступления закона в силу, будут планомерно изыматься из учебного процесса.

Флорида стала частью широкой волны законодательных инициатив, которую Йоси Даган и отдел внешних связей Шомрона продвигают в 16 штатах США. Арканзас стал первым, кто принял подобный закон год назад. В Нью-Мексико, Вирджинии, Юте и Южной Каролине законопроекты уже представлены официально, а в Джорджии и Аризоне находятся на различных стадиях подготовки.