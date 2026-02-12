Бактерии кишечного микробиома могут помочь людям, живущим с ВИЧ. Израильское исследование

Ученые из Института Вейцмана и клиники "Адаса" обнаружили, что кишечные бактерии способны брать на себя функции разрушенной иммунной системы, выступая в роли активного защитника организма.

Сегодня ВИЧ остается глобальной угрозой, о которой часто забывают на фоне новых пандемий. Но в 2024 году в мире насчитывалось около 40 миллионов инфицированных. Несмотря на наличие терапии, вирус продолжает скрываться в тканях кишечника, уничтожая Т-лимфоциты быстрее, чем они успевают восстанавливаться. Ежегодно от болезней, сопутствующих иммунодефициту, умирает 630 тысяч человек, что делает эту пандемию даже более опасной, чем относительно кратковременные вспышки новых вирусов.

В новой работе ученые показали, что на ранних стадиях ВИЧ состав бактерий кишечника меняется так, чтобы стимулировать рост защитных клеток CD4. Когда ученые пересадили микробиом от ВИЧ-положительных людей (не достигших стадии СПИДа) стерильным мышам, уровень иммунных клеток в кишечнике грызунов поднялся даже выше, чем у тех, кто получил флору от абсолютно здоровых людей.

Кишечные бактерии человека на начальном этапе болезни становятся "гиперактивными тренерами" для иммунитета, помогая организму бороться с опасными вторичными инфекциями. Но при переходе в стадию СПИДа этот ресурс истощается, и микробиом теряет свою защитную силу. Работа будет опубликована 12 февраля 2026 года в журнале Nature Microbiology.

"Микробиом действует как своего рода иммунный орган – он одновременно формирует иммунитет и реагирует на него", – объясняет соавтор работы профессор Эран Элинав. Ученые надеются, что, выделив конкретные "боевые" штаммы бактерий, они смогут создать препараты, поддерживающие иммунную защиту пациентов даже при тяжелом течении болезни.