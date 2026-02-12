x
Фото

Кельнский карнавал 2026: танцы со Свободой и место для целований. Фоторепортаж

Германия
Праздники
время публикации: 12 февраля 2026 г., 17:05 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 17:06

Фото: Associated Press

12 февраля в Кельне стартовал ежегодный карнавал – один из самых известных и массовых в Германии. По традиции праздник открывают уличные шествия, выступления музыкальных коллективов и костюмированные представления, а центр города на несколько дней превращается в большую пешеходную площадку с усиленными мерами безопасности.

Кельнский карнавал считается важной частью местной культурной традиции и каждый год собирает сотни тысяч участников и гостей. Для городского бизнеса это также один из ключевых сезонов: в дни праздника заметно растет поток туристов, а вместе с ним – загрузка отелей, ресторанов и транспорта.

По традиции на этом уличном шоу демонстрируют карикатурные фигуры политиков – как немецких, так и зарубежных. Среди наиболее заметных кукол – американский президент Дональд Трамп во фривольном танце со Свободой, а также в интимной позе для подобострастных целований, германский канцлер Фридрих Мерц за штурвалом и прочие, и прочие.

