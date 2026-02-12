Минздрав: в больнице умер младенец, употреблявший Nutrilon. Проводится проверка
время публикации: 12 февраля 2026 г., 15:44 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 15:47
Минздрав Израиля сообщил о смерти 4-недельного младенца в больнице "Асута" (Ашдод): по данным ведомства, ребенок скончался в прошлую пятницу от дыхательной недостаточности.
После этого гендиректор министерства распорядился создать внешнюю комиссию для проверки обстоятельств смерти, а также того, как и когда информация об инциденте была передана в минздрав.
В министерстве подчеркнули, что случай не был передан в минздрав в требуемом порядке в режиме реального времени, и этот аспект станет отдельным предметом проверки.
По официальному сообщению, младенец употреблял продукцию Nutrilon из партий, попавших под отзыв.
На данном этапе клиническая связь между употреблением Nutrilon и смертью ребенка не подтверждена.
