Здоровье

Минздрав: в больнице умер младенец, употреблявший Nutrilon. Проводится проверка

Больницы
Минздрав
время публикации: 12 февраля 2026 г., 15:44 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 15:47
Минздрав: в больнице умер младенец, употреблявший Nutrilon. Проводится проверка
Flash90. Фото: М.Шай

Минздрав Израиля сообщил о смерти 4-недельного младенца в больнице "Асута" (Ашдод): по данным ведомства, ребенок скончался в прошлую пятницу от дыхательной недостаточности.

После этого гендиректор министерства распорядился создать внешнюю комиссию для проверки обстоятельств смерти, а также того, как и когда информация об инциденте была передана в минздрав.

В министерстве подчеркнули, что случай не был передан в минздрав в требуемом порядке в режиме реального времени, и этот аспект станет отдельным предметом проверки.

По официальному сообщению, младенец употреблял продукцию Nutrilon из партий, попавших под отзыв.

На данном этапе клиническая связь между употреблением Nutrilon и смертью ребенка не подтверждена.

