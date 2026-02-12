Минздрав: в больнице умер младенец, употреблявший Nutrilon. Проводится проверка

Минздрав Израиля сообщил о смерти 4-недельного младенца в больнице "Асута" (Ашдод): по данным ведомства, ребенок скончался в прошлую пятницу от дыхательной недостаточности.

После этого гендиректор министерства распорядился создать внешнюю комиссию для проверки обстоятельств смерти, а также того, как и когда информация об инциденте была передана в минздрав.

В министерстве подчеркнули, что случай не был передан в минздрав в требуемом порядке в режиме реального времени, и этот аспект станет отдельным предметом проверки.

По официальному сообщению, младенец употреблял продукцию Nutrilon из партий, попавших под отзыв.

На данном этапе клиническая связь между употреблением Nutrilon и смертью ребенка не подтверждена.