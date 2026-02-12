Курс валют в Израиле 12 февраля 2026 года: рекордно крепкий шекель

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 12 февраля, валютные торги завершились понижением курса доллара США и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,325% и составил 3,068 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,608% и составил 3,644 шекеля за €1.

Отметим, что курс доллара по отношению к шекелю в настоящее время самый низкий примерно за 30 лет. Курс евро тоже самый низкий за очень длительный период – с декабря 2022 года.