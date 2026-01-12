Три анонимных предпринимателя оплатили долги раненого резервиста, закрыв исполнительное производство

24-летний резервист из разведроты бригады "Гивати", раненый в ходе боевых действий в секторе Газы, накопил 108 тысяч шекелей долга, пытаясь финансово помочь отцу.

В рамках исполнительного производства в офисе судебного пристава в Беэр-Шеве размер долга был снижен до 30 тысяч шекелей с рассрочкой на 29 платежей, которые он должен был выплачивать из получаемой им минимальной зарплаты от работы на заводе.

Адвокат резервиста поделился его историей в социальной сети Facebook, рассказав о снижении долга. Как сообщает "Калькалист", после этой публикации к адвокату обратились три бизнесмена, которые на условиях анонимности погасили долг и закрыли исполнительное производство.