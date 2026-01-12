x
12 января 2026
|
последняя новость: 20:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2026
|
12 января 2026
|
последняя новость: 20:32
12 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Три анонимных предпринимателя оплатили долги раненого резервиста, закрыв исполнительное производство

Банкротство
Резервисты
Благотворительность
время публикации: 12 января 2026 г., 19:29 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 20:50
Три анонимных предпринимателя оплатили долги раненого резервиста, закрыв исполнительное производство
Yonatan Sindel/Flash90

24-летний резервист из разведроты бригады "Гивати", раненый в ходе боевых действий в секторе Газы, накопил 108 тысяч шекелей долга, пытаясь финансово помочь отцу.

В рамках исполнительного производства в офисе судебного пристава в Беэр-Шеве размер долга был снижен до 30 тысяч шекелей с рассрочкой на 29 платежей, которые он должен был выплачивать из получаемой им минимальной зарплаты от работы на заводе.

Адвокат резервиста поделился его историей в социальной сети Facebook, рассказав о снижении долга. Как сообщает "Калькалист", после этой публикации к адвокату обратились три бизнесмена, которые на условиях анонимности погасили долг и закрыли исполнительное производство.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook