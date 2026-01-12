x
12 января 2026
12 января 2026
12 января 2026
последняя новость: 20:32
12 января 2026
Экономика

"Эльбит" поставит клиенту в Азии защиту для вертолетов на $275 млн

время публикации: 12 января 2026 г., 20:06 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 20:07
"Эльбит" поставит клиенту в Азии защиту для вертолетов на $275 млн
Chaim Goldberg/Flash90

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о получении заказа на поставку систем защиты для вертолетов клиенту в азиатско-тихоокеанском регионе.

Сумма сделки составит 275 миллионов долларов, срок поставки – пять лет.

В рамках соглашения "Эльбит" поставит заказчику комплексы электронной борьбы, предназначенные для защиты вертолетов от ракетных угроз, повышения их живучести и увеличения оперативной эффективности. Комплекс включает возможности электронной разведки, обработки сигналов и применения контрмер, обеспечивая раннее предупреждение, обнаружение и автоматическую реакцию на широкий спектр воздушных угроз. Наряду с этим компания интегрирует систему Mini-MUSIC DIRCM, предназначенную для защиты вертолетов от ЗРК.

