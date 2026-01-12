"Эльбит" поставит клиенту в Азии защиту для вертолетов на $275 млн

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о получении заказа на поставку систем защиты для вертолетов клиенту в азиатско-тихоокеанском регионе.

Сумма сделки составит 275 миллионов долларов, срок поставки – пять лет.

В рамках соглашения "Эльбит" поставит заказчику комплексы электронной борьбы, предназначенные для защиты вертолетов от ракетных угроз, повышения их живучести и увеличения оперативной эффективности. Комплекс включает возможности электронной разведки, обработки сигналов и применения контрмер, обеспечивая раннее предупреждение, обнаружение и автоматическую реакцию на широкий спектр воздушных угроз. Наряду с этим компания интегрирует систему Mini-MUSIC DIRCM, предназначенную для защиты вертолетов от ЗРК.