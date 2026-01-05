x
05 января 2026
05 января 2026
Экономика

"Эльбит" поставит системы защиты для военно-транспортных самолетов NATO

время публикации: 05 января 2026 г., 11:48

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о получении двух заказов на поставку систем защиты самолетов от угроз, связанных с ракетами с инфракрасным наведением.

В рамках первого контракта "Эльбит" оснастит парк самолетов одной из европейских стран своей передовой технологией J-MUSIC, обеспечивающей дополнительный уровень защиты воздушных платформ.

Второй контракт включает поставку тех же систем для парков военно-транспортных самолетов NATO.

Система J-MUSIC предназначена для защиты самолетов от переносных зенитных ракетных комплексов.

