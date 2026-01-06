x
Экономика

"Эльбит" поставит системы активной защиты для бронетехники NATO

время публикации: 06 января 2026 г., 10:53
"Эльбит" поставит системы активной защиты для бронетехники NATO
Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" объявил во вторник, 6 января, о заключении контрактов общей стоимостью около 150 млн долларов на поставку систем активной защиты Iron Fist ("Хец Дурбан" – "Игла дикобраза") компании BAE Systems Hägglunds для интеграции в БМП CV90 европейских стран-членов NATO.

Новые контракты последовали после успешно проведенных в сентябре масштабных огневых испытаний в Европе, на которых "Эльбит" продемонстрировал возможности своей системы против современных боеприпасов.

В ходе испытаний система успешно перехватила более дюжины 120-мм бронебойных подкалиберных снарядов (APFSDS). На мероприятии присутствовали высокопоставленные представители европейских оборонных ведомств и предприятий ВПК.

