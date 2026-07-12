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Экономика

НЕТА просит разрешить прямой наем 23500 иностранных рабочих для строительства метро

Гастарбайтеры/Иностранные рабочие
время публикации: 12 июля 2026 г., 09:04 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 09:11
НЕТА просит разрешить прямой наем 23500 иностранных рабочих для строительства метро
Avshalom Sassoni/Flash90

Компания НЕТА и подрядчики проекта метро в Гуш-Дане добиваются разрешения напрямую нанимать около 23500 иностранных специалистов, необходимых для выполнения строительных работ, пишет "Калькалист".

Сейчас трудоустройство иностранных рабочих осуществляется через специализированные кадровые корпорации. НЕТА и подрядчики утверждают, что прямой наем позволит ускорить набор персонала, снизить зависимость от посредников и избежать задержек в реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны.

Против изменения существующей системы выступают кадровые компании и Гистадрут. Они настаивают, что действующий механизм обеспечивает более эффективный контроль за условиями занятости и лучше защищает права иностранных работников.

Спор может повлиять на темпы строительства метро. Завершение проекта, который должен связать основные города Гуш-Дана, запланировано на 2037 год.

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