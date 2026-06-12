После эмиссии SpaceX Илон Маск стал первым триллионером в истории

Компания SpaceX Илона Маска провела крупнейшее в истории первичное публичное размещение акций, мобилизовав 75 миллиардов долларов с рыночной оценкой 1,77 триллиона долларов.

Это означает что пакет акций Илона Маска (43%) стоит более 760 миллиардов долларов, а с акциями компании Tesla и другими активами его капитал оценивается в триллион долларов.

SpaceX продала 555,6 млн акций по цене $135 за штуку/ Торги акциями на NASDAQ начнутся завтра.

SpaceX – первая из трех технических гигантов, намеренных воспользоваться аппетитом инвесторов к ведущим компаниям в сфере искусственного интеллекта.

Anthropic и OpenAI также намерены выйти на публичный рынок в этом году и могут претендовать на оценку свыше $1 трлн каждая.