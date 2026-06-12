Пользователи Bit и Paybox смогут осуществлять переводы между кошельками
время публикации: 12 июня 2026 г., 06:56 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 07:00
Межбанковский расчетный центр МАСАВ, обеспечивающий инфраструктуру для денежных переводов в Израиле, продвигает проект прямых транзакций между платежными приложениями Bit и Paybox.
Проект, который позволит обойтись без дополнительных переводов через банковский счет, находится на продвинутой стадии и его запуск ожидается до конца 2026 года.