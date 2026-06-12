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Экономика

Пользователи Bit и Paybox смогут осуществлять переводы между кошельками

Финтек
время публикации: 12 июня 2026 г., 06:56 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 07:00
Пользователи Bit и Paybox смогут осуществлять переводы между кошельками
Фото: снимок экрана / NEWSru.co.il

Межбанковский расчетный центр МАСАВ, обеспечивающий инфраструктуру для денежных переводов в Израиле, продвигает проект прямых транзакций между платежными приложениями Bit и Paybox.

Проект, который позволит обойтись без дополнительных переводов через банковский счет, находится на продвинутой стадии и его запуск ожидается до конца 2026 года.

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