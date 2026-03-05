Власти КНР ввели запрет на экспорт нефтепродуктов

Власти КНР приказали крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям страны приостановить экспорт дизельного топлива и бензина, после того, как эскалация конфликта в Персидском заливе начала влиять на поставки сырой нефти.

Хотя в последние годы Китай пытался диверсифицировать источники импорта нефти и газа, он все еще получает почти половину своей нефти из стран Персидского залива и остается покупателем почти всей нефти, экспортируемой из Ирана.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (главный орган экономического планирования Китая) провела встречу с руководителями нескольких нефтеперерабатывающих компаний, которым было предложено прекратить заключение новых экспортных контрактов и попытаться договориться об отмене уже согласованных поставок.

При этом предусмотрены исключения для авиационного топлива и бункерного топлива, находящихся на таможенных складах, а также для поставок в Гонконг и Макао.

Китай обладает очень крупным нефтеперерабатывающим сектором, однако большая часть продукции используется внутри страны. Остановку китайского экспорта дизельного топлива и бензина почувствуют на себе основные рынки сбыта – Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Сингапур и Индонезия.