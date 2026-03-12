Время зажигания субботних свечей 13 марта 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 17:05, 18:22

Тель-Авив – 17:29, 18:24

Хайфа – 17:16, 18:24

Беэр-Шева – 17:29, 18:24

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главы Торы "Ваякель" и "Пкудей":

Глава "Ваякель" открывается напоминанием о святости Шаббата. Моше подчеркивает, что даже такое святое дело, как строительство Мишкана (Скинии), не дает права нарушать покой седьмого дня. После этого он обращается к народу с призывом пожертвовать материалы для строительства: золото, серебро, драгоценные камни, ткани и шерсть.

Евреи откликаются с таким энтузиазмом, что приносят гораздо больше вещей, чем требуется, и Моше приходится официально просить их остановиться. Руководство работами поручается Бецалелю и Оголиаву – мастерам, которых Бог наделил "мудростью сердца". Они приступают к созданию покрывал, брусьев и завес для переносного Храма.

Далее подробно описывается создание главных атрибутов Скинии. Мастера изготавливают Ковчег Завета для Скрижалей, Стол для хлебов предложения, золотую Менору и Жертвенник для воскурений. Также создается внешний медный жертвенник и умывальник. Каждая деталь выполняется в строгом соответствии с чертежами, которые Моше получил на горе Синай.

Глава "Пкудей" начинается с детального отчета ("инвентаризации") всех использованных материалов. После завершения конструкций изготавливаются священные одежды для Аарона и его сыновей: ефод, нагрудник с двенадцатью камнями, расшитая рубаха и золотой венец. Моше проверяет всю работу и, видя, что всё исполнено в точности, благословляет народ.

В первый день первого месяца второго года после Исхода Скиния наконец собирается и освящается. Как только работа завершается, Облако Славы покрывает Шатер Откровения, а Божественное присутствие (Шхина) наполняет Мишкан. С этого момента Облако становится путеводителем для народа: когда оно поднималось – евреи отправлялись в путь, а когда опускалось – останавливались станом.