Удар БПЛА на севере Ирака, ранены французские военнослужащие

По меньшей мере шесть французских военнослужащих получили ранения в результате удара беспилотника по совместной базе пешмерга и французских сил в районе Махмур на севере Ирака. Об этом сообщил губернатор Эрбиля Омед Хошнау. Информацию Reuters подтвердил источник в структурах безопасности.

По данным агентства, удар был нанесен по базе в районе Махмур, к юго-западу от Эрбиля. Другие подробности о состоянии раненых и о том, кто именно стоит за атакой, на момент публикации не приводились.

Инцидент произошел на фоне серии атак по военным и дипломатическим объектам в Иракском Курдистане. За последние дни в районе Эрбиля фиксировались удары беспилотников, в том числе вблизи иностранных объектов.