12 марта 2026
13 марта 2026
Ближний Восток

Удар БПЛА на севере Ирака, ранены французские военнослужащие

Франция
Ирак
Курды
Война с Ираном
время публикации: 12 марта 2026 г., 23:50 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 23:54
Удар БПЛА на севере Ирака, ранены французские военнослужащие
AP Photo/Leo Correa

По меньшей мере шесть французских военнослужащих получили ранения в результате удара беспилотника по совместной базе пешмерга и французских сил в районе Махмур на севере Ирака. Об этом сообщил губернатор Эрбиля Омед Хошнау. Информацию Reuters подтвердил источник в структурах безопасности.

По данным агентства, удар был нанесен по базе в районе Махмур, к юго-западу от Эрбиля. Другие подробности о состоянии раненых и о том, кто именно стоит за атакой, на момент публикации не приводились.

Инцидент произошел на фоне серии атак по военным и дипломатическим объектам в Иракском Курдистане. За последние дни в районе Эрбиля фиксировались удары беспилотников, в том числе вблизи иностранных объектов.

Ближний Восток
