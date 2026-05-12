12 мая 2026
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

"Эльбит" поставит армии США приборы ночного видения на $212 млн

время публикации: 12 мая 2026 г., 09:37 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 09:37
Chaim Goldberg/Flash90

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил, что его американская "дочка" Elbit Systems of America получила от армии США заказ на сумму около 212 млн долларов.

Заказ предусматривает продолжение производства бинокулярных систем ночного видения нового поколения типа ENVG-B на общую сумму 212 миллионов долларов. Сроки поставки - до конца 2028 года.

По информации компании, армия США прежде распределяла производство систем ENVG-B между несколькими поставщиками, однако в нынешнем заказе Elbit Systems of America выбрана единственным головным поставщиком.

Системы ENVG-B предназначены для обеспечения военнослужащих армии США передовыми возможностями ночного видения и ситуационной осведомленности, отвечающими требованиям современного поля боя.

Система сочетает высококачественное усиление изображения с технологией тепловизионной съёмки и позволяет обнаруживать, идентифицировать и поражать угрозы в условиях слабой освещенности или полного ее отсутствия.

Кроме того, система поддерживает технологию дополненной реальности и пассивное целеуказание. Эти возможности направлены на повышение живучести, мобильности и боевой эффективности личного состава в различных погодных условиях и при различной видимости.

