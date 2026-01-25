Возможная военная операция против Ирана: США еще требуется время для концентрации сил

Армия США продолжает переброску сил на Ближний Восток в ожидании "зеленого света" от президента Дональда Трампа о нанесении ударов по целям в Иране. Эти действия координируются с Армией обороны Израиля.

В настоящее время в регионе уже находятся авианосец Abraham Lincoln вместе с эсминцами Spruance, Michael Murphy и Frank E. Petersen Jr. Авиакрыло Abraham Lincoln включает самолеты F-35C, F/A-18E/F, самолеты РЭБ EA-18G Growler, ДРЛО E-2D Hawkeye, конвертопланы снабжения CMV-22B Osprey, а также вертолеты MH-60R/S. В регионе находятся две американские подлодки. В Иорданию переброшены истребители F-15E Strike Eagle. Всего в регионе сейчас уже более 100 американских истребителей. К операции готовы десятки самолетов-заправщиков и разведывательных самолетов. Также переброшены дополнительные средства ПВО/ПРО, включая комплексы Patriot и THAAD, чтобы прикрыть силы США и союзников на фоне риска ответных ударов.

Сайт "Мако" пишет, что по израильской оценке, Соединенным Штатам требуется еще несколько дней, чтобы завершить развертывание сил в регионе.

На этом фоне 24 января командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер прибыл в Израиль и провел встречу с начальником генштаба ЦАХАЛа Эялем Замиром и рядом высокопоставленных офицеров. Судя по публиковавшимся данным, обсуждались, прежде всего, Иран и координация в случае эскалации.

Однако Командование тылом Израиля по-прежнему не публиковало новых указаний для граждан страны.

Решения авиакомпаний

На фоне резкого роста напряженности вокруг Ирана авиакомпании корректируют полеты в регион.

Итальянская авиакомпания ITA снова объявила об отмене ночных полетов на израильском маршруте.

Компания KLM (Нидерланды) временно отменила полеты в Дубай, Эр-Рияд, Даммам и Тель-Авив.

Компания Air France (Франция) приостанавливала рейсы в Дубай, затем возобновила рейсы, заявив, что продолжает мониторинг ситуации.

Lufthansa Group (Германия) приостановила полеты через иранское и иракское воздушное пространство, а также ограничила полеты в Тель-Авив и Амман.

British Airways (Великобритания) временно прекращала рейсы в Бахрейн, затем возобновила их.

Finnair (Финляндия) для рейсов в Дубай и Доху указывает обход через Саудовскую Аравию и избегание ряда стран региона.

Wizz Air (Венгрия) избегает воздушного пространства Ирана и Ирака.

Агентство Reuters отмечает, что ряд перевозчиков продолжает обходить Иран и Ирак даже после эпизодического "открытия" воздушного пространства. В этом контексте упоминаются Singapore Airlines, TUI, Ryanair, KLM, Lufthansa, British Airways, Finnair, Wizz Air, Air France.

Европейский регулятор EASA выпустил бюллетень по рискам для гражданской авиации над Ираном: он действует до 16 февраля 2026 года (если не будет пересмотрен раньше).

Реакция Ирана

Иранский чиновник в комментарии телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что в случае атаки Тегеран "ответит со всей силой", а американские базы в регионе будут "легитимными целями".

Агентство Reuters публиковало заявление иранского источника о том, что любую атаку Иран будет рассматривать как "полномасштабную войну".

В то же время, следует отметить, что лидеры Ирана воздерживаются в последние дни от публичных заявлений и угроз в адрес США и Израиля.

По данным сайта Iran International, связанного с иранской оппозицией, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был перемещен в специальное подземное укрытие в Тегеране из-за возросшего риска американской атаки. Также сообщается, что один из сыновей Хаменеи, Масуд Хаменеи, якобы взял на себя повседневное управление офисом лидера и служит основным связующим звеном с исполнительной властью и другими органами.

Жертвы в ходе протестов в Иране

Журнал Time сообщил со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников министерства здравоохранения Ирана, что в ходе подавления протестов только за 8-9 января 2026 года могли погибнуть до 30 тысяч человек.

По словам источников, масштабы насилия превысили возможности властей по вывозу тел: утверждается, что закончились мешки для трупов, а вместо машин скорой помощи использовали большегрузные фуры.

При этом Time подчеркивает, что не смог независимо подтвердить число погибших в Иране.

Иранские государственные СМИ со ссылкой на заявление "Фонда мучеников" ранее сообщали о 3117 погибших (включая гражданских и сотрудников силовых структур).

Независимые правозащитные структуры приводят иные оценки. HRANA заявляет о 5459 подтвержденных погибших и еще 17031 случае смерти "на проверке", отмечая, что доступ к информации ограничен.

Reuters со ссылкой на иранского чиновника ранее сообщал, что подтвержденное число погибших превысило 5000 (включая представителей силовых структур).