Мэр калифорнийского города Аркейдиа призналась в работе на Китай и ушла в отставку

Мэру калифорнийского города Аркейдиа Эйлин Ван предъявлены обвинения в том, что она действовала как незаконный агент Китая. Об этом сообщает министерство юстиции США. 58-летней Ванг грозит до 10 лет лишения свободы. Она согласилась признать свою вину и ушла в отставку с поста мэра.

Согласно материалам дела, с конца 2020 по 2022 год Ван совместно с 65-летним Яонином "Майком" Саном из Чино-Хиллз действовала по указаниям китайских правительственных чиновников, продвигая интересы Китая в США. Сан уже отбывает четырехлетний срок в федеральной тюрьме после признания вины в октябре 2025 года.

Ван и Сан управляли сайтом U.S. News Center, который позиционировался как новостной ресурс для китайско-американской общины. На деле они получали от китайских чиновников готовые статьи через мессенджер WeChat и публиковали их на сайте. Среди прочего размещались материалы, отрицающие геноцид и принудительный труд в Синьцзяне.

По данным следствия, Ван также контактировала с Джоном Ченом, высокопоставленным представителем китайской разведки, лично встречавшимся с председателем КНР Си Цзиньпином. Чен был приговорен в ноябре 2024 года к 20 месяцам заключения.