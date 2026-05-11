Развод в полиаморной семье: суд обязал жену заплатить мужу 113 тысяч шекелей

Суд по семейным делам в Петах-Тикве завершил рассмотрение дела о разводе и имущественном споре между супругами, жившими в полиаморных отношениях с еще одним мужчиной.

Как сообщает Bizportal, Пара прожила вместе около 20 лет. Во время брака муж, называвший себя бисексуалом, поддерживал отношения с третьими лицами. Жена утверждала, что не знала об этом и что муж скрывал от неё романтическую связь с другим мужчиной, который в сентябре 2019 года в итоге переехал жить к супругам в их дом.

В свою очередь муж утверждал, что все происходило открыто и по взаимному согласию, а подтверждением этого было то, что все трое спали в одной кровати.

Основным предметом спора стало определение даты разрыва отношений, то есть момента, после которого совместное имущество перестает считаться общим.

Жена требовала установить эту дату на январь 2018 года, утверждая, что именно тогда фактически прекратилось партнерство между супругами. Муж настаивал, что отношения прекратились в августе 2020 года, когда он ушел из дома.

Определение даты было необходимо для установления суммы, которую жена должна была выплатить мужу в рамках баланса ресурсов. Разница в суммах составляла почти 150 тысяч шекелей.

В итоге, рассмотрев свидетельские показания, суд принял сторону мужа, постановив, что жена показала себя ненадёжным свидетелем и путалась в ответах, знала о сексуальной ориентации мужа и его отношениях, и что ее собственные показания подтвердили, что она осознанно решила остаться в этих отношениях.

В связи с этим, муж имел право на получение от жены 194 тысяч шекелей. Однако из этой суммы вычтены 80,7 тысяч шекелей – половина суммы, переведенной мужем своему партнеру и признанной общим имуществом. Мужу не удалось убедить суд, что речь шла о чисто бизнес-операциях, и его показания были признаны "недостоверными и непоследовательными".

Суд также отклонил претензии мужа относительно акций и опционов жены в компании, где она работала, и относительно компенсации за пользование семейным жильем.