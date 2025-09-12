Нетаниягу дал старт строительству набережной Трампа в Бат-Яме
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, посол США в Израиле Майк Хакаби и мэр Бат-Яма Цвика Брот приняли в четверг, 11 сентября, участие в церемонии закладки краеугольного камня набережной Трампа в Бат-Яме.
В ходе церемонии глава правительства назвал Трампа "лучшим другом, который когда-либо был у Израиля в Белом доме".
Нетаниягу напомнил, что Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, перенес туда посольство США, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, вышел из ядерной сделки с Ираном, оказал Израилю помощь в борьбе с иранской угрозой.