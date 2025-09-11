Минфин отмечает последовательное снижение покупки первых квартир с начала года

Министерство финансов опубликовало данные рынка недвижимости за июль 2025 года, свидетельствующие о продолжении устойчивого снижения спроса на покупку первого жилья среди молодых покупателей.

В июле молодые пары и одиночки приобрели 3705 первых квартир, что на 13% меньше, чем в июле прошлого года. Особенно заметное падение наблюдалось с апреля по июнь этого года, но и в январе-марте было отмечено снижение по сравнению с аналогичными месяцами 2024 года, пусть и менее значительное.

Общее количество проданных квартир в июле составило 8011 единиц - на 10% меньше, чем год назад. Рост на 36% по сравнению с июнем 2025 года может ввести в заблуждение, поскольку в июне на фоне войны с Ираном был установлен рекордный минимум продаж с 2003 года.

Продажи застройщиков упали на 28% по сравнению с прошлым годом. В то же время рынок вторичного жилья показал относительную стабильность с ростом на 3%.