28 мая 2026
последняя новость: 22:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Amdocs готовит новую волну увольнений, в том числе в Израиле

Хайтек
Рынок труда
время публикации: 28 мая 2026 г., 21:16 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 21:18
Photo by Yossi Zamir/Flash90

Софтверная корпорация Amdocs готовится к новому масштабному раунду увольнений в рамках широкой реорганизации, над которой компания работает в эти дни.

Предположительно под сокращение попадут от 7% до 10% из 29 тысяч сотрудников компании, включая несколько сотен из 5000 сотрудников в Израиле.

Реорганизация последовала за сменой топ-менеджмента. В конце марта 2026 года президентом и генеральным директором Amdocs стал Шимай Хортиг, прежде занимавший пост президента американского подразделения компании. Хортиг сменил Шуки Шафера, покинувшего пост генерального директора после почти восьми лет на этой должности.

За последние пять лет Amdocs провела несколько раундов увольнений. В 2023 году компания уволила около 2700 сотрудников в два этапа, из которых около 12% - в Израиле. В 2024 году компания уволила более 1500 сотрудников.

