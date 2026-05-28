ЦАХАЛ пересмотрит освобождения от резервистской службы для 15 тысяч человек

В начале июня на призывном пункте в Тель а-Шомере пройдут четыре дня "реализации резервов", в рамках которых будут пересмотрены освобождения 15 тысяч освобождений от резервистской службы.

Вызванные для пересмотра пройдут собеседования и профессиональные тесты с целью подобрать каждому оптимальное место в резервистской структуре с учетом как его прежнего военного опыта, так и гражданской профессии.

Исходя из показателей предыдущих подобных мероприятий, в управлении кадров ЦАХАЛа рассчитывают вернуть за эти четыре дня в строй более 5000 резервистов.

При этом в ЦАХАЛе подчеркивают, что этот шаг сам по себе не решит проблему нехватки кадров, и что требуются "действия и по другим направлениям".