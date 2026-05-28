Минфин США пригрозил Оману санкциями за участие в сборе пошлин в Ормузском проливе

Министр финансов США Скотт Бессент в четверг, 28 мая, предупредил Оман о последствиях возможного участия в системе взимания платы за проход судов через Ормузский пролив.

"Правительство Соединенных Штатов не потерпит попыток ввести систему сборов в Ормузском проливе. Оману следует знать, что Минфин США будет жестко преследовать всех причастных, прямо или косвенно, к содействию взиманию пошлин", – написал Бессент в соцсети X.

Днем ранее президент Трамп в еще более резких выражениях пригрозил Оману на заседании кабинета: "Оман будет вести себя как все остальные, или нам придется его разнести".

Позднее на пресс-конференции Бессент заявил, что США получили заверения от Омана, что он не планирует взимать плату за проход через Ормузский пролив.