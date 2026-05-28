x
28 мая 2026
|
последняя новость: 22:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 мая 2026
|
28 мая 2026
|
последняя новость: 22:09
28 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Минфин США пригрозил Оману санкциями за участие в сборе пошлин в Ормузском проливе

США
Иран
Война с Ираном
Санкции
время публикации: 28 мая 2026 г., 21:21 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 21:45
Минфин США пригрозил Оману санкциями за участие в сборе пошлин в Ормузском проливе
AP Photo/Jacquelyn Martin

Министр финансов США Скотт Бессент в четверг, 28 мая, предупредил Оман о последствиях возможного участия в системе взимания платы за проход судов через Ормузский пролив.

"Правительство Соединенных Штатов не потерпит попыток ввести систему сборов в Ормузском проливе. Оману следует знать, что Минфин США будет жестко преследовать всех причастных, прямо или косвенно, к содействию взиманию пошлин", – написал Бессент в соцсети X.

Днем ранее президент Трамп в еще более резких выражениях пригрозил Оману на заседании кабинета: "Оман будет вести себя как все остальные, или нам придется его разнести".

Позднее на пресс-конференции Бессент заявил, что США получили заверения от Омана, что он не планирует взимать плату за проход через Ормузский пролив.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 мая 2026

Поступают сообщения, что США и Иран договорились о продлении режима прекращения огня на 60 дней
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 мая 2026

NYT: Иран обсуждает с Оманом сбор платежей за "услуги" в Ормузском проливе
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 мая 2026

WSJ: армия США атаковала в районе Бандар-Аббаса станцию управления иранскими беспилотниками