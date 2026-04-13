100 товаров, 50 филиалов, две штуки в одни руки: Carrefour представил "корзину Барката"

Сеть супермаркетов Carrefour, выигравшая тендер министерства экономики на формирование корзины из 100 товаров по ценам ниже рыночных в рамках инициативы министра Нира Барката, опубликовала состав корзины.

Цены вступят в силу со среды, 15 апреля, и будут оставаться фиксированными до октября 2026 года. Товары по ценам в рамках "корзины Барката" будут продаваться не более двух единиц каждого товара в одной покупке.

Следует подчеркнуть, что "корзина Барката" будет действовать не во всех филиалах Carrefour. Она распространяется на 13 гипермаркетов, 6 кошерных супермаркетов, часть магазинов формата "Carrefour Market", интернет-магазин сети. В городских магазинах формата "Carrefour City" и в магазинах "Carrefour Market", которые будут переименованы в "La Marche", цены не изменятся.

В рамках тендера сеть получит от государства 50 миллионов шекелей на рекламную кампанию.

Цены на товары в рамках "Корзины Барката" (неполный список)

Масла и соусы Масло канолы "Эц а-Зайт" 1 л – 9,90 шекеля, оливковое масло "Яд Мордехай" 750 мл – 27,90 шекеля, оливковое масло "Carrefour" 750 мл – 19,90 шекеля, майонез "Тельма" 500 г – 8,50 шекеля, кетчуп "Осем" 750 г – 7,90 шекеля, томатный соус "Моти" (3 упаковки) – 16,90 шекеля.

Крупы и бобовые ("Сугат") Рис персидский классический 1 кг – 7,00 шекеля, рис басмати цельный 1 кг – 6,90 шекеля, чечевица зелёная 500 г – 3,90 шекеля, нут 500 г – 3,90 шекеля, киноа 500 г – 4,90 шекеля, фасоль белая 500 г – 3,90 шекеля, сахар белый 1 кг – 2,90 шекеля.

Консервы и сухие продукты Спагетти №8 "Осем" 500 г – 3,90 шекеля, спагетти цельнозерновые "Barilla" 500 г – 8,90 шекеля, тунец "StarKist" (4 шт.) – 21,90 шекеля, тхина "Бараке" 500 г – 9,90 шекеля, оливки зелёные "Бейт а-Шита" 560 г – 7,90 шекеля, кукуруза "Яхин" 550 г – 5,90 шекеля.

Молочные продукты Молоко "Йответа" 3% 1 л – 6,90 шекеля, сыр жёлтый "Наам" 500 г – 22,60 шекеля, коттедж "Тнува" 5% 250 г – 5,40 шекеля, сыр цфатит "Гад" 200 г – 11,00 шекеля, сыр "Симфония" 5% "Штраус" – 7,70 шекеля, сливочное масло "Тнува" 200 г – 7,90 шекеля.

Йогурты и десерты Milky (8 шт.) "Штраус" – 15,90 шекеля, йогурт Danone Pro "Штраус" – 4,50 шекеля, десерт "Даниэлла" "Штраус" – 2,90 шекеля, Актимель клубника "Штраус" (16 шт.) – 24,90 шекеля, десерт "Голан" шоколадный – 2,00 шекеля.

Замороженные продукты Шницель "Мама Оф" 700 г – 28,20 шекеля, картофель фри "Тапуган" 1,5 кг – 13,90 шекеля, горошек "Санфрост" 800 г – 11,50 шекеля, зелёная фасоль "Санфрост" 600 г – 13,90 шекеля.

Напитки Coca-Cola / Zero 1,5 л – 6,90 шекеля, вино "Кармель" красное 1 л – 13,90 шекеля, апельсиновый сок "Примор" 1 л – 13,70 шекеля, вода "Мей Эден" (6×1,5 л) – 9,90 шекеля.

Кофе и сладкое Кофе Taster's Choice 200 г – 29,90 шекеля, кофе растворимый "Элит" 200 г – 20,50 шекеля, паста "Нутелла" 750 г – 24,90 шекеля, горький шоколад "Элит" (4 шт.) – 21,50 шекеля, мороженое "Кремиссимо" 630 г – 29,90 шекеля.

Снеки Бамба "Осем" 80 г – 3,00 шекеля, "Апропо" 50 г – 3,10 шекеля, кукурузные хлопья "Тельма" 850 г – 17,90 шекеля, кукурузные хлопья Klik 65 г – 5,50 шекеля.

Товары для детей Подгузники Huggies Freedom Dry – 31,90 шекеля, влажные салфетки Huggies (4 шт.) – 16,00 шекеля, подгузники Premium – 26,00 шекеля, смесь "Матерна" 700 г – 49,90 шекеля.

Гигиена и бытовая химия Туалетная бумага "Soft Silk" 32 рул. – 21,90 шекеля, шампунь "Пинук" 700 мл – 8,90 шекеля, чистящее средство "Sano Жавель" 4 л – 9,90 шекеля, бумажные полотенца "Sano Suchy" (6 рул.) – 7,50 шекеля.