Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
время публикации: 28 мая 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 21:31
В Варне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильские юниорки завоевал две бронзовые медали.
Вчера израильтянки были третьими в командном первенстве.
Сегодня Мария Мячина завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами.
Победила грузинка Нита Джамагидзе. Второе место заняла болгарка Дия Эмилова.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 мая 2026