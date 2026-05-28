28 мая 2026
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянка завоевала бронзовую медаль

время публикации: 28 мая 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 21:31
AP Photo/Charlie Riedel

В Варне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильские юниорки завоевал две бронзовые медали.

Вчера израильтянки были третьими в командном первенстве.

Сегодня Мария Мячина завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами.

Победила грузинка Нита Джамагидзе. Второе место заняла болгарка Дия Эмилова.

