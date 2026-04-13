13 апреля 2026
|
последняя новость: 21:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 апреля 2026
|
13 апреля 2026
|
последняя новость: 21:13
13 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Сотрудник налогового управления подозревается в помощи в незаконном выводе пенсий и выходных пособий

Полиция
Налоги
время публикации: 13 апреля 2026 г., 20:53 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 20:53
Сотрудник налогового управления подозревается в помощи в незаконном выводе пенсий и выходных пособий
Flash90

Следователи подразделения по борьбе с экономической преступностью совместно со следователями Налогового управления задержали в понедельник, 13 апреля, несколько человек по подозрению в сговоре с целью незаконного вывода пенсионных средств и выходных пособий, помощи в уклонении от уплаты налогов и подлоге документов.

Главные фигуранты дела – страховой агент и сотрудник Налогового управления.

По версии следствия, фигуранты выстроили схему фальсификации документов с целью обеспечения досрочного снятия средств с накопительных счетов и счетов выходного пособия членов различных фондов, с незаконным получением налоговых льгот, на которые те не имели права.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook