Сотрудник налогового управления подозревается в помощи в незаконном выводе пенсий и выходных пособий

Следователи подразделения по борьбе с экономической преступностью совместно со следователями Налогового управления задержали в понедельник, 13 апреля, несколько человек по подозрению в сговоре с целью незаконного вывода пенсионных средств и выходных пособий, помощи в уклонении от уплаты налогов и подлоге документов.

Главные фигуранты дела – страховой агент и сотрудник Налогового управления.

По версии следствия, фигуранты выстроили схему фальсификации документов с целью обеспечения досрочного снятия средств с накопительных счетов и счетов выходного пособия членов различных фондов, с незаконным получением налоговых льгот, на которые те не имели права.