x
13 апреля 2026
|
последняя новость: 23:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Центральный автовокзал Тель-Авива на 20 лет переедет в Холон

Тель-Авив
время публикации: 13 апреля 2026 г., 21:56 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 21:56
Photo by Miriam Alster/FLASH90

Комиссия по национальной инфраструктуре (ВАТАЛ) утвердила в понедельник, 13 апреля, решение о продвижении плана строительства транспортного терминала на территории бывшей сельскохозяйственной школы "Микве Исраэль" в Холоне.

Следует подчеркнуть, что речь идет о "временном" терминале на срок до 20 лет, пока не завершится строительство постоянного транспортного узла "Шаар а-Даром" на развязке Холон, в точке пересечения проспекта Бен-Цви и шоссе 44, на самой границе Тель-Авива и Холона.

Планируемый терминал включает эксплуатационные парковки, зарядные станции для электроавтобусов и интеграцию с системами массовых перевозок (трамвай, метро).

Следует отметить, что выделение земли под терминал требует внесения поправок в Закон о "Микве Исраэль" поправки к законодательству в Кнессете: «Закон о Микве Исраэль», защищающий земли исторической сельскохозяйственной школы от изъятия.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook