Центральный автовокзал Тель-Авива на 20 лет переедет в Холон

Комиссия по национальной инфраструктуре (ВАТАЛ) утвердила в понедельник, 13 апреля, решение о продвижении плана строительства транспортного терминала на территории бывшей сельскохозяйственной школы "Микве Исраэль" в Холоне.

Следует подчеркнуть, что речь идет о "временном" терминале на срок до 20 лет, пока не завершится строительство постоянного транспортного узла "Шаар а-Даром" на развязке Холон, в точке пересечения проспекта Бен-Цви и шоссе 44, на самой границе Тель-Авива и Холона.

Планируемый терминал включает эксплуатационные парковки, зарядные станции для электроавтобусов и интеграцию с системами массовых перевозок (трамвай, метро).

Следует отметить, что выделение земли под терминал требует внесения поправок в Закон о "Микве Исраэль" поправки к законодательству в Кнессете: «Закон о Микве Исраэль», защищающий земли исторической сельскохозяйственной школы от изъятия.