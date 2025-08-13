В израильский суд подан представительский иск против Tesla на 250 млн шекелей

Ходатайство о принятии представительского иска против компании Tesla на сумму 250 миллионов шекелей было подано на этой неделе в израильский суд.

Истцы обвиняют компанию Илона Маска во введении клиентов в заблуждение. В рамках маркетингового мероприятия компания начала предлагать клиентам беспроцентную ссуду для финансирования покупки электромобиля, не подчеркивая, что речь идет о ссуде с привязкой к инфляции. Эта информация указана мелким шрифтом на сайте компании.

Кроме того, компанию обвиняют в том, что она во многих случаях не указывает на сайте окончательную цену электромобиля с учетом налогов.