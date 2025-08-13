x
13 августа 2025
13 августа 2025
Экономика

"Эль-Аль" просит Нетаниягу не допустить открытия в Израиле базы Wizz Air

Авиация
Биньямин Нетаниягу
Wizz Air
El Al
время публикации: 13 августа 2025 г., 07:59 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 08:02
"Эль-Аль" просит Нетаниягу не допустить открытия в Израиле базы Wizz Air
Moshe Shai/FLASH90

Руководство крупнейшей израильской авиакомпании "Эль-Аль" направило премьер-министру Биньямину Нетаниягу и министру транспорта Мири Регев письмо с резкой критикой инициативы по созданию в аэропорту Бен-Гурион операционной базы венгерского бюджетного авиаперевозчика Wizz Air.

Генеральный директор компании Дина Бен-Таль и председатель совета директоров Амикам Бен-Цви утверждают в письме, что эта инициатива "опасна для израильских авиакомпаний в частности и для государства Израиль в целом", поскольку может повлечь "негативные последствия для национальной устойчивости".

В "Эль-Аль" считают, что создание базы Wizz Air в Израиле нанесет ущерб израильским компаниям, которые "служат воздушным мостом между Израилем и другими странами, играя жизненно важную роль в поддержании устойчивости государства Израиль".

В частности, эта инициатива ставит израильские авиакомпании в неравное положение, поскольку регуляция обязывает их к более строгим требованиям безопасности.

Кроме того, в авиакомпании опасаются, что это может стать "опасным прецедентом", который может привести к предоставлению аналогичных прав другим зарубежным компаниям, вытеснению израильских компаний с местного рынка и ущербу работникам и израильской экономике.

Экономика
