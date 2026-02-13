x
13 февраля 2026
Израиль

В результате несчастного случая на стройке в Савьоне погиб рабочий

Мада
Несчастные случаи
Спасательные операции
время публикации: 13 февраля 2026 г., 11:24 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 11:24
В результате несчастного случая на стройке в Савьоне погиб рабочий
Пресс-служба МАДА

46-летний мужчина, работавший на строительной площадке на улице а-Гдерот в Савьоне, погиб в результате обрушения бетонной плиты. Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательную службу и в "Маген Давид Адом".

Медики МАДА сообщают, что к моменту их приезда мужчина не подавал признаков жизни, у него не было пульса и дыхания. Он был зажат тяжелым предметом, с крайне тяжелыми травмами на теле. МАДА не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть рабочего на месте происшествия.

Бойцы пожарно-спасательной службы провели сложную операцию по извлечению пострадавшего из-под рухнувшей на него бетонной плиты. Полиция и инспекторы министерства труда расследуют обстоятельства происшествия.

Израиль
