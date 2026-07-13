"Али Экспресс" меняет правила доставки товаров в Израиль

Китайская торговая платформа "Али Экспресс" начала взимать налог с израильских покупателей непосредственно при оформлении заказа, если сумма заказа превышает 75 долларов.

Это позволит существенно ускорить доставку, поскольку исключит из процесса взимания налога таможню и службы доставки.

Кроме того, теперь на сайте можно обновить адрес пункта выдачи так, чтобы "подобрать более точный и удобный пункт выдачи, значительно ближе к дому". Это должно позволить избежать разъездов по различным пунктам выдачи.