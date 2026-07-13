ЕС ввел санкции против VK и разработчика мессенджера Max

Совет Европейского союза расширил санкционный список против России, включив в него российский технологический холдинг VK – владельца социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", платформы "Дзен" и ряда других цифровых сервисов.

Также под европейские санкции попала ООО "Коммуникационная платформа", разработчик "суверенного" мессенджера Max.

Основанием для включения VK в санкционный список в Брюсселе назвали то, что компания является материнской структурой разработчика Max, а сам мессенджер, по версии ЕС, получил преимущество благодаря ограничениям, введенным российскими властями в отношении западных и независимых конкурентов – Instagram, Facebook, Telegram и WhatsApp, – что позволило нарастить выручку и долю рынка. Кроме того, VK обвиняют в оказании технической поддержки подавлению гражданского общества и демократической оппозиции в России.

Персональные санкции коснулись и Елены Багудиной, гендиректора "Коммуникационной платформы". Всего в обновленный список 13 июля попали около десяти физических лиц и пять компаний: помимо VK и Max, ограничения ввели против компаний Citadel, VAS Experts и Norsi-Trans – разработчиков решений для операторов связи и систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), – а также их руководителей.