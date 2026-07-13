Сообщения о воздушном ударе по Сане
время публикации: 13 июля 2026 г., 14:26 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 14:53
Как сообщили агентству Reuters жители Саны, контролируемой хуситами столицы Йемена, в районе международного аэропорта города произошло несколько взрывов. Над Саной слышны самолеты.
Командование вооруженных сил международно признанного правительства Йемена сообщило, что нанесло удар по взлетно-посадочной полосе аэропорта, чтобы не допустить приземления иранского самолета.
"Иран настаивает на том, чтобы нарушать суверенитет Йемена. Мы призываем гражданское население, работников аэропорта и сотрудников гуманитарных организаций держаться подальше от аэропорта и его окрестностей, чтобы сохранить жизни", – говорится в заявлении.