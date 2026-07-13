Сообщения о воздушном ударе по Сане

Как сообщили агентству Reuters жители Саны, контролируемой хуситами столицы Йемена, в районе международного аэропорта города произошло несколько взрывов. Над Саной слышны самолеты.

Командование вооруженных сил международно признанного правительства Йемена сообщило, что нанесло удар по взлетно-посадочной полосе аэропорта, чтобы не допустить приземления иранского самолета.

"Иран настаивает на том, чтобы нарушать суверенитет Йемена. Мы призываем гражданское население, работников аэропорта и сотрудников гуманитарных организаций держаться подальше от аэропорта и его окрестностей, чтобы сохранить жизни", – говорится в заявлении.