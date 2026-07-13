The Jerusalem Post: Синуар ожидал применения Израилем ядерного оружия в ответ на 7.10

Главарь ХАМАСа Яхья Синуар считал возможным применение Израилем ядерного оружия против сектора Газы в ответ на масштабное вторжение, осуществленное террористами 7 октября 2023 года. Об этом свидетельствует написанный от руки документ от 24.08.2022, который был опубликован Израильским исследовательским центром разведки и террора Меира Амита, сообщает The Jerusalem Post.

Ранее Центр имени Амита и ЦАХАЛ уже публиковали документы, написанные Синуаром, в том числе созданные в тот же день и посвященные подготовке нападения. Однако именно в этом документе наиболее подробно рассматривается сценарий возможного применения Израилем ядерного оружия.

Cинуар писал, что "окно возможностей" для достижения эффекта внезапности составляет от шести до десяти часов. По его мнению, именно в этот период необходимо максимально затруднить Израилю возможность организовать контрнаступление.

В документе Синуар отмечает, что в любом случае Израиль нанесет мощный ответный удар, и не исключает применения самых крайних средств. "План обороны: противник без колебаний использует все имеющиеся в его распоряжении средства и вооружения, не только в ходе атаки, но и другими способами, – написал Синуар. – Он может даже применить ядерную бомбу. Но сначала он будет застигнут врасплох и погрузится в хаос. В качестве дополнительной меры предосторожности необходимо организовать массовое возвращение в деревни и их символическое повторное занятие. Эта военная кампания — битва жизни и смерти, и жизнь победит с помощью Аллаха".

По оценке Центра имени Амита, несмотря на то, что Синуар рассматривал применение Израилем ядерного оружия как вполне реальную угрозу, он не отказался от намерения осуществить массовую резню, даже если ценой станет уничтожение сектора Газы.

Опубликованный документ также свидетельствует, что на раннем этапе подготовки ХАМАС рассматривал возможность одновременного вторжения до 10000 боевиков более чем в 200 израильских населенных пунктов и военных объектов.

Позднее этот план был скорректирован. Во время нападения 7 октября первая волна включала около 2000 террористов, вторая – примерно столько же, а третья состояла приблизительно из 1600 плохо подготовленных жителей сектора Газы. Всего в нападении участвовали около 5600 человек.